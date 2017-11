Italijanska policija aretirala več deset članov mafije

Rim, 7. novembra - Italijanska policija je aretirala več deset ljudi osumljenih organiziranega kriminala in zasegla premoženje v vrednosti več kot 55 milijonov evrov. Oblasti so hkrati izvedle več racij v italijanskih mestih Reggio Calabria, Neapelj in Firence, je danes sporočila italijanska policija po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.