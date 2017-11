Odpoklic temne čokolade Choceur

Ljubljana, 7. novembra - Podjetje Hofer in proizvajalec ter dobavitelj Hofer KG, ZNL Schocofabrik, sta preventivno iz prodaje umaknila in odpoklicala temno čokolado, znamke Choceur v 300-gramskem pakiranju. Omenjeni izdelek namreč vsebuje nedeklarirane mlečne beljakovine, zato za alergike ni primeren za zaužitje, so sporočili iz podjetja Hofer.

Izdelek je bil na voljo v posebni ponudbi od 28. septembra v vseh Hoferjevih poslovalnicah. Odpoklicali so vse zaloge izdelka z rokom uporabe do najmanj junija 2018, izdelek pa so nemudoma umaknili iz prodaje.

Za alergike na mlečne izdelke ta čokolada ni primerna za zaužitje, saj med sestavinami nista navedena mleko oz. smetana. Če na mlečne izdelke niste alergični, lahko čokolado uživate. Pri vseh drugih izdelkih znamke Choceur so sestavine pravilno navedene, so še sporočili iz podjetja Hofer.

Izdelek lahko kupci vrnejo v katero koli Hoferjevo poslovalnico, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Več informacij je kupcem na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na telefonski številki 01 83 46 600 in na info@hofer.si.