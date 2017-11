Na koprski občini prejeli sumljivo pošiljko, ki pa ni bila nevarna

Koper, 7. novembra - S koprske občine so na na policijsko postajo dopoldan dostavili zaprto sumljivo pošiljko, ki so jo prejeli na njihov naslov. Na policiji so zavarovali prostor in osebe v njem. Kuverte ni nihče odpiral, temveč so jo zavarovano odpeljali na pregled v Ljubljano. Kot so sporočili s koprske policije, v kuverti ni bilo zdravju nevarne snovi.