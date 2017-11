Disney v pogovorih za prevzem velikega dela 21st Century Fox

New York, 7. novembra - Predstavniki medijskih velikanov Disney in 21st Century Fox so po poročanju ameriške poslovne televizije CNBC že več tednov v pogovorih za prevzem dela Foxovega premoženja, ki naj bi se v prihodnje osredotočil skoraj izključno na novice in šport, televizijsko in filmsko produkcijo pa bi prevzel Disney.