Na sojenju Laubiču ponovno pričala sodno medicinska izvedenka

Celje, 7. novembra - Na sojenju Zvonetu Laubiču, ki je obtožen umora na grozovit način svoje nekdanje 33-letne partnerke na avtobusni postaji ob trgovskem središču v Celju aprila lani, je danes ponovno pričala specialistka sodne medicine Simona Šramek-Zatler. Pojasnjevala je, kakšne so bile poškodbe žrtve in kako so nastale.