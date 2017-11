NK Maribor ob 1650 evrov, Olimpija ob 550

Brdo pri Kranju, 7. novembra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je po 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije kaznoval Maribor in Olimpijo. Maribor bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev - ti so na tribuni prižgali bakle, eden navijačev pa se je sporekel z varnostnikom, in predkaznovanosti plačal 1650 evrov.