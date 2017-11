Šarec ob obisku hiše Ljubhospica: Pomembno je dostojanstvo človeka od rojstva do smrti

Ljubljana, 7. novembra - Predsedniški kandidat Marjan Šarec je ob obisku hiše Ljubhospica poudaril pomen dostojanstvenega umiranja. "Pomembno je dostojanstvo človeka od rojstva do smrti," je dejal in se zavzel za uvrstitev paliativne oskrbe v zdravstveni sistem. Kampanjo pred drugim krogom je označil za bolj studijsko in pojasnil, da bo zanj vsak rezultat v nedeljo uspeh.