Najboljši dijaki v vrhunskem laboratoriju izolirali človeško DNK

Ljubljana, 7. novembra - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je letošnjim zmagovalcem dijaških tekmovanj na področju kemije, biologije ter drugih naravoslovnih in tehničnih ved nedavno omogočila tridnevno ekskurzijo v Nemčijo, kjer so dijaki v enem izmed tehnično najnaprednejših laboratorijev ugotavljali, kako izolirati in podvojiti človeško DNK.