Na Kaninu bodo smučali že od petka

Bovec, 7. novembra - Zaradi skoraj metra zapadlega snega v zadnjih dneh so se v družbi Sončni Kanin odločili, da bodo nekaj smučarskih prog pripravili že do konca tega tedna. V petek bo začela obratovati žičnica Kanin, na voljo bo smuka na progah Sedlo in Prevala, ob morebitnem dodatno zapadlem snegu pa bodo skušali urediti tudi progo Skripi.