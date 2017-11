Ljubljana, 7. novembra - Indeks blue chipov SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes do poldneva izgubil 0,23 odstotka vrednosti in je bil pri 787,04 točke. Največji padec so v prvi kotaciji zabeležile delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav, največ povpraševanja pa je bilo po Krkinih delnicah.