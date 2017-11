Slovenski šahisti 20. na ekipnem EP, Slovenke 24.

Heraklion, 7. novembra - Slovenci so v devetem, zadnjem krogu ekipnega evropskega prvenstva v šahu, ki se je končalo Kreti, izgubili z Nizozemsko z 1,5:2,5 in prvenstvo končali na 20. mestu (9 točk). Slovenke so igrale neodločeno 2:2 s Slovaško in zasedle 24. mesto (7). Naslova so osvojili Azerbajdžanci in Rusinje.