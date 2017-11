Pri 25-letnem Ptujčanu našli več kot tri kilograme prepovedane droge

Maribor, 7. novembra - Policisti so prejšnji teden na Ptuju ustavili 25-letnega Ptujčana, ki je imel pri sebi konopljo. Ko so naslednji dan pri njem doma opravili hišno preiskavo, so našli še več kot tri kilograme te prepovedane droge. Trenutno je v priporu, grozi pa mu do deset let zapora.