V Kabulu napad na televizijsko postajo

Kabul, 7. novembra - Oboroženi moški so danes napadli televizijsko postajo v afganistanski prestolnici Kabul, so za tuje tiskovne agencije potrdili zaposleni na televiziji Šamšad. Napad je terjal najmanj eno smrtno žrtev in se je že končal, televizija pa po prekinitvi ponovno oddaja.