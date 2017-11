Šugla praznuje in gosti srečanje Evropske mreže za ulično gledališče in cirkus

Ljubljana, 7. novembra - Gledališče Ane Monro je ob deseti obletnici neformalnega izobraževanja in usposabljanja v uličnih umetnostih, imenovanega Šugla, pripravilo nekajdnevni program, v okviru katerega bodo spregovorili o trenutnem stanju na tem področju in možnostih za razvoj. Pospremilo ga bo letno srečanje Evropske mreže za ulično gledališče in cirkus.