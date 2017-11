V Rajskih dokumentih ujeli svetovnega prvaka v formuli 1 Hamiltona

London, 7. novembra - V Rajskih dokumentih, do katerih se je dokopal Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) in kažejo na utečen sistem izogibanja plačevanja davkov s poslovanjem prek davčnih oaz, so novinarski preiskovalci naleteli tudi na Lewisa Hamiltona, štirikratnega svetovnega prvaka v formuli 1 in enega najpremožnejših športnikov.