Vancouver uprizoril preobrat, a ostal prekratek za zmago

Vancouver, 7. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali šest obračunov. Na štirih tekmah so slavila domača moštva, na dveh so bili uspešnejši gostujoči hokejisti. Vancouver je izgubil na domačem ledu, ko je nadoknadil zaostanek dveh golov, a je zmaga šla vseeno v Detroit (3:2).