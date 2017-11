Delo: Onezaveščena Cerkljanska (7. 11.)

Ljubljana, 7. novembra - Cerkljanska saga s Certo holdingom dobiva po rušenju nekdanjega vodstva, prekupčevanju z delnicami in sodnimi procesi novo serijo epizod na temo sodnih procesov. Povod za to sta nedavni skupščini, posledica pa sta dve vodstvi holdinga, ki v medsebojnem spopadu zgolj izgubljata čas. Nova priložnost pa so lahko novi obrazi, piše Blaž Močnik v Delu.