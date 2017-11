Izšlo je pet od svetlobe norih pesniških zbirk

Ljubljana, 7. novembra - V novi knjižni zbirki Sončnica, vsa nora od svetlobe je v okviru razpisa za izvirno pesniško zbirko, ki ga je pripravilo Književno društvo Hiša poezije, izšlo pet knjig. Avtorji pesniških zbirk, ki so jih člani žirije izbrali za objavo v Sončnicah, so Katja Gorečan, Nataša Velikonja, Nežka Štruc, Stojan Špegel in Tanja P. Hohler.