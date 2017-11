V vasi Krka na Ivanškem prenova cestnega odseka do Gradička

Krka, 7. novembra - V vasi Krka v Občini Ivančna Gorica so te dni zaželi prenavljati ozek in odslužen približno kilometrski cestni odsek med vaškim središčem in Gradičkom. Občina bo naložbo, ki skupaj z davkom znaša 350.000 evrov, pokrila sama. Zanjo so se odločili zaradi okrepljenega obiska tamkajšnje krške jame in izboljšanja prometne varnosti.