Aktualni prvaki lige NBA premagali Dragićev Miami

Oakland, 7. novembra - V severnoameriški košarkarski ligi so ponoči odigrali tri obračune. Na parket so stopili košarkarji Miami Heat, ki so v gosteh pri aktualnih prvakih lige NBA Golden State Warriors izgubili z 80:97. Goran Dragić je za Miami odigral 31 minut ter v statistiko vpisal 19 točk, tri skoke in štiri podaje.