Živahna razprava o reformnih načrtih za območje evra

Bruselj, 6. novembra - Finančni ministri 27 članic EU so danes v Bruslju brez britanskega kolega v okviru priprav na decembrski evrski vrh razpravljali o izzivih pri vzpostavljanju bančne unije in drugih reformnih načrtih za območje evra. Še zlasti živahna je razprava o tretjem stebru bančne unije, evropskem sistemu jamstva za bančne vloge, in proračunu za območje evra.