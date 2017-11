Indeksi na newyorški borzi trgovanje zaključili rekordno visoko

New York, 6. novembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili že drugi dan zapored rekordno visoko. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na rekordne vrednosti vseh treh indeksov vplivala mega združitev v tehnološkem sektorju in napredek republikanskega načrta za globoko znižanje davkov v ameriškem kongresu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.