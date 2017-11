Kofola v tretjem četrtletju okrepila prodajo in dobiček

Ljubljana, 6. novembra - Češka skupina Kofola, ki je med drugim lastnica Radenske, je zadovoljna z glavno sezono. V tretjem četrtletju je Kofola prodajo okrepila za 3,2 odstotka, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) pa se je zvišal za 5,8 odstotka, in to kljub najbolj mrzlemu septembru v zadnjem desetletju. Manj zadovoljivih je prvih devet mesecev.