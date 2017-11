Bratuškova zavrnila očitke o čezmerni dokapitalizaciji bank

Ljubljana, 6. novembra - Pred preiskovalno bančno komisijo DZ je danes nastopila tudi nekdanja premierka Alenka Bratušek. Navedbe, da so bankam ob sanaciji namenili preveč denarja, je večkrat zavrnila in jih označila za populistične. Kot je poudarila, bi država v primeru, da je denarja res preveč, lahko izkoristila svoj lastniški položaj in sredstva pridobila nazaj.