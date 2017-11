Odkrili domnevno izgubljeno partituro Kurta Weilla

Berlin, 7. novembra - V enem izmed berlinskih arhivov so odkrili rokopis skladbe nemškega skladatelja Kurta Weilla (1900-1950), ki je doslej veljal za izgubljenega. Kot so sporočili s Sklada Kurta Willa v New Yorku, je glasbenik partituro na treh straneh napisal za svojo ženo, igralko in pevko Lotte Lenya.