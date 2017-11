Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 6. novembra - Popoldne bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo večinoma med 700 in 1100 metri nadmorske višine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki se bo ponoči še okrepila. Temperature bodo večinoma od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.