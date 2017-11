Na območju PU Novo mesto preiskava zaradi ponarejanja poslovnih listin

Novo mesto, 6. novembra - Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto po nalogu pristojnega sodišča danes preiskujejo več stanovanjskih in poslovnih prostorov ter vozil na svojem območju. Omenjena preiskava med drugim poteka zaradi utemeljevanja sumov storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj overitev lažne vsebine in ponarejanja listin.