Načrtovana zaustavitev bloka Teš 6 podaljšana do srede

Šoštanj, 6. novembra - Načrtovana zaustavitev šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) je podaljšanja do srede, ko bo blok ponovno sinhroniziran z omrežjem. Sprva pa je bila sinhronizacija z omrežjem predvidena za danes. Do srede bo Teš dodatno preveril kakovost izvedenih del in popravil na bloku 6, so danes za STA povedali v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE).