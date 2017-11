Ciudad de Mexico, 6. novembra - Mehiške oblasti so v nedeljo v zvezni državi Tabasco rešile 98 migrantov iz Srednje Amerike, ki so bili skriti v tovornjaku. Migrante iz Gvatemale, Salvadorja, Hondurasa in Dominikanske republike sta mehiška voznika tovornjaka pripeljala preko meje z Gvatemalo.