Ruska policija aretirala več kot sto mladih nacionalistov

Moskva, 6. novembra - Ruska policija je ponoči pridržala več kot sto pripadnikov prepovedane nacionalistične skupine. Proti nekaterim so začeli kazenski postopek. Že v nedeljo so po informacijah ruskega portala OVD-Info pridržali 412 pripadnikov nacionalističnih in več opozicijskih skupin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.