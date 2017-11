V CD Tristan in Izolda po zamisli japonskega koreografa Sabura Teshigaware

Ljubljana, 7. novembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo nocoj gostovala predstava Tristan in Izolda, ki jo podpisuje priznani japonski koreograf in plesalec Saburo Teshigawara. Koreograf, ki v predstavi nastopa s plesalko Rihoko Sato, je zgodbo o neuresničljivi ljubezni in njenih tragičnih posledicah spremenil v senzorično izkušnjo, ki ples postavlja v novo luč.