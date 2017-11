V Leviju sedem Slovencev

Ljubljana, 6. novembra - Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se je preselila na Finsko, kjer bodo v soboto in nedeljo delili prve slalomske točke v novi sezoni. V soboto bodo slovenske barve branile Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk. V nedeljo bo na sporedu še moški slalom, na startu katerega bodo tudi Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Žan Grošelj.