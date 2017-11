V Avstriji sneg do dolin

Dunaj, 6. novembra - Na večini gora v Avstriji je od nedelje do današnjega dopoldneva zapadlo med 20 in 50 centimetrov snega, največ v zveznih deželah Koroška, Salzburg in Tirolska. Na glavnem grebenu Alp in na meji z Italijo so namerili celo med 70 in 90 centimetrov snega. O nekoliko manj debeli snežni odeji poročajo iz nekaterih dolin v državi.