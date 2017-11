Ob obletnici slovensko-madžarskega sporazuma o manjšinah izpostavili mlade

Ljubljana, 6. novembra - Zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss in poslanec madžarske manjšine v DZ Laszlo Göncz sta danes ob obletnici slovensko-madžarskega sporazuma o zagotavljanju pravic narodne manjšine na Madžarskem in v Sloveniji izpostavila, da bi bilo treba v prihodnje več vlagati v gospodarstvo na obeh straneh meje in se posvetiti mladim.