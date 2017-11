Cene industrijskih izdelkov v območju evra in EU septembra višje

Luxembourg, 6. novembra - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se tako v območju evra kot v EU septembra na mesečni ravni zvišale za 0,6 odstotka. Na letni ravni so cene v območju z evrom zrasle za 2,9 odstotka, v EU pa za 3,3 odstotka. V Sloveniji so cene na mesečni ravni okrepile za 0,2 odstotka, na letni ravni pa za 1,6 odstotka, ugotavlja Eurostat.