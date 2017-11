Tedenska napoved - rekreacija od 7. do 13. 11.

Tekaški nasveti Urbana Praprotnika

Urban Praprotnik je v zadnjih letih eden bolj dejavnih tekaških trenerjev ter organizator tekaških skupin, tečajev in delavnic. Življenje si težko predstavlja brez teka, saj ga ta spremlja na vsakem koraku, sam pa meni, da je pomembno spoznanje, da smo vsi tekači in da smo vsi, ki lahko hodimo, nadarjeni za tek. Praprotnik meni, da je vztrajnostni tek dober pripomoček za trening vztrajnosti v življenju, brez nje namreč v življenju ne pridemo nikamor. Hkrati pa opozarja, da mora vsak tekač vedno poslušati sebe oziroma svoje telo. Izpostavlja še, da je dobro trenirati v tekaški družbi, saj je z enako mislečimi lažje najti motivacijo, ne strinja pa se, da pozimi tekaške sezone ni. "Če hočemo spomladi dobro teči, je najboljši recept za to tek pozimi," pravi tekaški trener in tekač. Videoposnetek STA si lahko ogledate na https://youtu.be/2kl7hztVE5s

IZBRANI DOGODKI

31. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti

Na pot od Litije do Čateža se boste odpravili v soboto med 6. in 9. uro z Valvasorjevega trga v Litiji ali izpred Kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji. Na voljo bosta približno dvaindvajset kilometrov dolgi, lahki in večinoma razgledni poti, ki vodita po krajih, ki jih je pred skoraj 160 leti v potopisu opisal pisatelj Fran Levstik, obe pa se združita na Čatežu nad Trebnjim. Vmes bo obilo priložnosti za počitek, okrepčila, zbiranje žigov ... S cilja bodo na start vodili avtobusi. Informacije: www.levstik.si

Tekaški pozdrav jeseni na Krasu

Že tradicionalno se bomo novembra družili na tekaški prireditvi na Krasu in dan popestrili z martinovanjem na Krasu. Sobota se bo začela z brezplačnim pohodom, s skupinskim ogrevanjem, tekmovanjem v hitri hoji ter tekom na 5 ali 10 kilometrov, teku najmlajših otrok in tudi šolarjev. Vinakrasova 5ka zna biti še kako zanimiva, saj predhodnih treningov praktično ne zahteva. Dobra volja na trasi, ki bo speljana po kraški gmajni, bo čisto dovolj. Informacije: www.tekaskipozdrav.si

KOLEDAR

TOREK, 7. novembra

BREŽICE - Laze - Lovski dom; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

SREDA, 8. novembra

PRESERJE - Vodnikov razglednik (1017 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - 3. Juriš na Apnico; tek. Informacije: http://tekaskodrustvovzpon.weebly.com

TREBNJE - V neznano; pohodništvo. Skupina Manj mladi. Informacije: http://pdtrebnje.si/

ŽALEC - Gore iz Šavne Peči; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 9. novembra

PTUJ - Izlet za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PETEK, 10. novembra

MISLINJA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SOBOTA, 11. novembra

LJUBLJANA - Kucerji (1618 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Sv. Ema (345 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Velika Bavha (Ita, 1980 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo.

LJUBLJANA - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Gradiška tura; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Srečanje PD Grafičar; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Kojnik - Golič - Lipnik - Kameniščik; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - Krnska jezera (1385 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BELTINCI - 35. Martinov tek, pohod in kolesarjenje; kolesarstvo.

BELTINCI - 35. Martinov tek, pohod in kolesarjenje; tek.

BELTINCI - 35. Martinov tek, pohod in kolesarjenje; pohodništvo.

BLED - Geoss; pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BRESTANICA - Posavski festival tematskih poti: Kolesarjenje od zore do mraka; kolesarstvo.

BREŽICE - Trdunov Vrh; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Pakleno (Hrv); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CERKNICA - Geoss; pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

GORNJI GRAD - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

GROSUPLJE - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HOČE - V osrčje Prlekije; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

JESENICE - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Tekmovanje iz orientacije; orientacija. Informacije: www.grs-kamnik.si

KAMNIK - Tržaški Kras; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRANJ - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Festival pohodništva v Posavju: Martinov pohod ob Poti duš in prijateljstva; pohodništvo. Informacije: http://etnoart.spiler.si/

KRŠKO - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LITIJA - 31. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti; pohodništvo. Informacije: www.levstik.si

LITIJA - Čatež; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Po Drameljski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Bizeljsko; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MENGEŠ - 4. tek občine Mengeš; tek.

MEŽICA - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MORAVSKE TOPLICE - 18. Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.moravske-toplice.com

MURSKA SOBOTA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.zkts-ms.si/sport

NOVA GORICA - Pohod spomina na Krnska jezera (1341 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Martinov pohod med Ormoškimi goricami; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREDDVOR - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Treking Toubkal (Mar, 4167 m); planinstvo. Informacije: www.izimanija.si/treking-potovanje-maroko/

PTUJ - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Bohor (984 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SEVNICA - 2. tek za Sevniški pokal 2017/18; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com

SEVNICA - Od pletenke velikanke do Malkovških goric; pohodništvo. Informacije: www.td-trzisce.si

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Od Pletenke do Malkovskih goric; pohodništvo. Informacije: http://td-trzisce.si

SEŽANA - Po Živem muzeju Krasa; pohodništvo. Informacije: www.tekaskipozdrav.si

SEŽANA - Tekaški pozdrav jeseni na Krasu; tek. Informacije: www.tekaskipozdrav.si

SEŽANA - Tržaški Kras; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Dežela kakija; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Pohod spomina; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENČUR - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Lendavske gorice; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠTORE - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

TRBOVLJE - Pohod spomina; planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Moj najhitrejši krog po kolesarsko sprehajalni poti 2017/18; tek. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

VIŠNJA GORA - Levstikov pohod; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VOJNIK - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ŽALEC - Levstikova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ROGATEC - Janče; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

STRAŽA - 8. Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://dvs.si

LOVRENC NA POHORJU - Izlet vodnikov in markacistov; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

CIRKULANE - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SVETA TROJICA - Slovenski Kras; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 12. novembra

LJUBLJANA - Kostanjeva nedelja; pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Martinovanje; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Visoki vrh (1828 m), Mojstrovica (1816 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Podraška tura (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: Anica Žmavc, 041 313 954, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

BREŽICE - 35. Martinov pohod in martinovanje; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Pliskina pot (kaki); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - V neznano; planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Pohod med strugo Drave in kanalom; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

HRPELJE - San Simeone (Ita, 1505 m); planinstvo.

LJUTOMER - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Martinov pohod - Kozjak; pohodništvo.

MARIBOR - Dovška baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Kras - Vipavski križ; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MUTA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

PREBOLD - Pohod v spomin na pokojne planince; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SOLKAN - Tek treh vrhov; tek.

SOLKAN - Trail treh vrhov; tek. Informacije: http://trail3v.eu

ŠALOVCI - Martinov pohod; pohodništvo. Dolžina: 12 km

ŠALOVCI - 7. pohod svetega Martina; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Vitovska krožna pot; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTVID PRI STIČNI - Pohod po virskem cvingerju; pohodništvo.

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

BRDA - Martinov pohod; pohodništvo.

PONEDELJEK, 13. novembra

POLHOV GRADEC - Hom (715 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

