V Photonu in Kinu Šiška fotografska razstava Drugačni svetovi 2017

Ljubljana, 6. novembra - V Photonu - Centru za sodobno fotografijo in Kinu Šiška bodo drevi odprli razstavo Drugačni svetovi 2017. Na njej se bo predstavilo deset uveljavljajočih se fotografov mlajše generacije z območja srednje in vzhodne Evrope, ki so bili izbrani na Photonovem natečaju. Ob odprtju bodo tudi razglasili zmagovalce.