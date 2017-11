Raziskovalci razvozlali uganko Chopine zgodnje smrti

London, 6. novembra - Skrivnostna zgodnja smrt poljskega skladatelja in pianista Frederica Chopina, ki že več let buri duhove, je zdaj dokončno pojasnjena, je poročal britanski časnik The Guardian. Skupina znanstvenikov je ob preučevanju njegovega srca, več kot 170 let shranjenega v kozarcu konjaka, namreč ugotovila, da je bil za umetnika usoden perikarditis.