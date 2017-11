Vrh lestvice WTA ostal nespremenjen, Hercogova še naprej napreduje

London, 6. novembra - Na prvih devetih mestih svetovne teniške lestvice WTA ni sprememb; na prvih treh mestih so Romunka Simona Halep, Španka Garbine Muguruza in Danka Caroline Wozniacki. Na deseto mesto se je iz 12. povzpela Američanka CoCo Vandeweghe. Polona Hercog je kot najvišje uvrščena Slovenka pridobila dve mesti in je sedaj 102.