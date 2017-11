Koprska občina po sklepu sodišča ni lastnica Hotela Koper

Koper, 6. novembra - Okrožno sodišče v Ljubljani je pred dnevi odločilo, da pogodba o prodaji Hotela Koper ni bila nikoli sklenjena, kar pomeni, da je koprska občina na prvi stopnji izgubila boj za njegovo lastništvo in obenem tožbo proti družbama DZS in Terme Čatež, pišejo danes Primorske novice. V občini se z razsodbo ne strinjajo in napovedujejo pritožbo.