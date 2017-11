Los Angeles, 6. novembra - Košarkarji Miami Heat so v devetem nastopu v tej sezoni zabeležili četrto zmago. Slavili so na gostovanju v Los Angelesu pri Clippers s 104:101, Goran Dragić pa je bil relativno skromen, saj je dosegel le dvanajst točk in imel šest podaj ter štiri skoke.