Newyorški maraton minil brez varnostnih težav

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 6. novembra - Največji maraton na svetu je v nedeljo v New Yorku minil brez varnostnih težav, potem ko je le nekaj dni prej uzbekistanski skrajnež z avtomobilom na zahodni strani Manhattna pobil osem ljudi. Med več kot 50.000 maratonci z vsega sveta je bilo tudi nekaj Slovencev, ki so pretekli 42 kilometrov in tako uspešno opravili svojo nalogo.