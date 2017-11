Slovenski šahisti na EP na Kreti Fincem prepustili le pol točke

Heraklion, 5. novembra - Slovenci so v osmem, predzadnjem krogu ekipnega evropskega prvenstva v šahu, ki se končuje na Kreti, s kar 3,5:0,5 premagali Finsko in z 19. napredovali na 13. mesto (devet točk). Slovenske igralke so z 1,5:2,5 izgubile z Belorusinjami in z 19. nazadovale na 24. mesto (6). Naslov so si že zagotovile Rusinje, med šahisti so na čelu Azerbajdžanci.