Slovenijo zajele padavine in nižje temperature

Ljubljana, 6. novembra - Ponoči se je dež okrepil in razširil na vso Slovenijo. Vremenoslovci do večera napovedujejo obilne padavine predvsem v južni in zahodni Sloveniji. Ob nalivih bo padlo od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Ob tem lahko narastejo nekatere manjše reke in hudourniki, so opozorili na agenciji za okolje. Ohladilo se bo.