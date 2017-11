Kamworor in Flanaganova zmagovalca newyorškega maratona

New York, 5. novembra - Kenijec Geoffrey Kamworor in Američanka Shalane Flanagan sta zmagovalca 47. maratona v New Yorku. Kamworor je 42,1-kilometrsko razdaljo premagal v dveh urah, 10 minutah in 53 sekundah. Flanaganova je slavila s časom dve uri, 26 minut in 53 sekund, postal pa je prva Američanka po 40 letih z zmago v New Yorku.