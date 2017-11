Puigdemont in štirje katalonski ministri so se predali belgijskim oblastem

Bruselj, 5. novembra - Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont in štirje katalonski ministri, ki so skupaj z njim v Bruslju, so se danes dopoldne prostovoljno predali belgijskim oblastem. Popoldne jih bo zaslišal preiskovalni sodnik, ki mora do ponedeljka zjutraj odločiti, ali bo zanje odredil pripor ali jih bodo izpustili, je sporočilo belgijsko tožilstvo.