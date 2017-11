Ljubljana, 5. novembra - V derbiju 14. kroga 2. slovenske nogometne lige so igralci Mure prišli do zmage na Ptuju proti Dravi s 3:2, z novimi tremi točkami pa so ohranili prednost na vrhu prvenstvene lestvice. Pred Nafto, ki je s 3:0 zmagala v soboto proti Brdom, imajo šest točk prednosti.