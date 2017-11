Vreme: Dež se bo okrepil

Ljubljana, 5. novembra - Ponoči se bo dež okrepil in do jutra razširil na vso Slovenijo. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Ob morju bo še pihal jugo. Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah od 1 do 4, drugod od 5 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.