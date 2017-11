Peter Zidar do zmage v Vroclavu

Vroclav, 5. novembra - Slovenski športniki invalidi so bili v namiznem tenisu za slepe in slabovidne, tako imenovanem showdownu, spet uspešni. Na tradicionalnem tekmovanju v poljskem Vroclavu, zbranih je bilo po 12 najboljših evropskih igralk in igralcev, je v moški konkurenci slavil zmago slovenski igralec Peter Zidar, ki je do uspeha prišel brez izgubljene igre.