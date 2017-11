Julia Görges zmagovalka na Kitajskem

Hongkong, 5. novembra - Nemška teniška igralka Julia Görges je danes osvojila masters WTA v kitajskem Zhuhaiju z nagradnim skladom 2,281 milijona dolarjev. Osemnajsta igralka sveta in sedma nosilka turnirja je v finalu po uri in 20 minutah igre s 7:5 in 6:1 premagala drugo nosilko, Američanko Coco Vandeweghe.